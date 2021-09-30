Светский выход: пресс-секретарь Зеленского пришел на премьеру фильма о Бонде в небесно-голубых носках

Светский выход: пресс-секретарь Зеленского пришел на премьеру фильма о Бонде в небесно-голубых носках

Сергей Никифоров продемонстрировал стильный образ на премьере фильма "007: Не время умирать".

Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Сергей Никифоров, посетил вчера, 29 сентября, долгожданную премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде — "007: Не время умирать", которая состоялась в кинотеатре "Оскар".

Катя Осадчая и Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

Для светского выхода представитель президента выбрал классический серый костюм, белую рубашку и черный галстук с мелким серым принтом. А поскольку дресс-код вечера был "смарт", то Сергей разбавил свой деловой лук стильными акцентами — серыми кедами с черным принтом и небесно-голубым носками. Образ получился интересным.

Катя Осадчая и Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

Никифоров дал интервью Кате Осадчей для "Светской жизни". Кстати, ведущая была одета в черный костюм, который состоял из укороченного жакета и брюк-палаццо, белую рубашку и черные туфли на каблуках. Волосы она распустила и украсила черным ободком с блестками.

Катя Осадчая и Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая и Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

Сергей Никифоров / Алина Онопа, ТСН.ua

(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)

К слову, в 25-м фильме "бондианы" — "Не время умирать" — главную роль — агента 007 Джеймса Бонда — сыграл Дэниел Крейг. Это его пятый и последний фильм. Актер играл эту роль в течение 15 лет.

Эта лента стала самой дорогой из "бондианы", ее бюджет составил 250 миллионов долларов. Нового актера на главную роль Джеймса Бонда выберут в 2022 году.

В украинских кинотеатрах фильм идет с сегодняшнего дня.

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