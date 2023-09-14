Свежий, но опять не идеальный: принцесса Кейт показала маникюр

Но недавно Кейт посещала тюрьму HMP High Down в Суррее и во время этого визита мы рассмотрели и рассмотрели ее накрашенные светлым лаком ногти.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Кэтрин прекрасно выглядела в темно-синем брючном костюме от Alexander McQueen и туфлях Gianvito Rossi, но мы обратили внимание, что маникюр принцессы не был идеальным.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Видимо, Кэтрин пренебрегает профессиональным мастером маникюра. На фото видно, что у нее не обрезана кутикула и есть заусеницы. Сама ногтевая пластина накрашена светлым оттенком лака, как и полагается согласно королевскому протоколу. Также на пальцах у Кейт мы снова увидели пластырь, видимо она порезалась, когда что-то готовила дома, как это с ней часто случается.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Напомним, как-то на пасхальную службу Кэтрин приехала с красным маникюром. Это вообще редкое зрелище для членов королевской семьи. И хотя ногти в тот день у принцессы были яркими, они маникюр так же не был идеальным.

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