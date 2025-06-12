- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
Сыграла в футбол и обнимала мужа: кронпринцесса Метте-Марит с семьей на дружеском матче
Норвежская наследная пара появилась на семейном мероприятии.
Кронпринцесса Метте-Марит и ее муж кронпринц Хокон — будущий король Норвегии — а также их сын принц Сверре Магнус посетили дружеский футбольный матч в королевской резиденции Скаугум в Аскере.
Вся семья была одета в одинаковую форму, а принцесса Метте-Марит даже попала в кадр, как целилась ударить по мячу. Потом фотографы запечатлели нежный момент, как она обнимала своего мужа на публике, что редкость для королевских пар.
Члены норвежской королевской семьи, напомним, ежегодно посещают такие дружественные матчи.