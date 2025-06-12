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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Сыграла в футбол и обнимала мужа: кронпринцесса Метте-Марит с семьей на дружеском матче

Норвежская наследная пара появилась на семейном мероприятии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит и ее муж кронпринц Хокон — будущий король Норвегии — а также их сын принц Сверре Магнус посетили дружеский футбольный матч в королевской резиденции Скаугум в Аскере.

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Сверре Магнусом / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Сверре Магнусом / © Getty Images

Вся семья была одета в одинаковую форму, а принцесса Метте-Марит даже попала в кадр, как целилась ударить по мячу. Потом фотографы запечатлели нежный момент, как она обнимала своего мужа на публике, что редкость для королевских пар.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Члены норвежской королевской семьи, напомним, ежегодно посещают такие дружественные матчи.

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