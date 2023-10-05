Сыграла в регби: принцесса Кейт показала свои спортивные навыки

41-летняя принцесса Кейт покровительница Футбольной лиги регби, приняла участие в Дне инклюзивности Лиги регби, организованном Футбольной лигой регби, футбольным клубом "Халл" и университетом Халла.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса попробовала свои силы в регби на колясках и присоединилась к тренировке с членами сборной Англии, выигравшей чемпионат мира по регби на колясках.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт была в синей спортивной форме и белых кроссовках, длинные волосы в этот раз она собрала в низкий хвост и тоже накрутила волнами, а в ушах у нее были небольшие серьги-кольца.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин с детства была большой поклонницей регби и играла во время учебы в колледже.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Центр передового опыта футбольного клуба "Халл", который посещала супруга принца Уильяма, предлагает комплексную, отраслевую программу для подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которые интересуются физической активностью и спортом, привлекая и развивая лучшие таланты как на местном уровне, так и за границей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, вчера Кэтрин посещала переселенцев из Украины в Беркшире.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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