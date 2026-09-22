Сын герцогини Софи и принца Эдварда - Джеймс Уэссекский - готовится к серьезным переменам в своей жизни

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

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18-летний сын герцога и герцогини Эдинбургских, Джеймс, граф Уэссексский, официально вступает в новый захватывающий этап своей жизни.

В этом месяце Джеймс начинает обучение в бакалавриате Королевского сельскохозяйственного университета в Сиренсестере, графство Глостершир, где будет изучать управление сельскими землями и недвижимостью. Согласно информации на сайте университета, 20 сентября новые студенты официально прибыли в общежития кампуса, а в понедельник состоялось вводное занятие для новых студентов.

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Джеймс Уэссекский с мамой герцогиней Софи / © Getty Images

Вводный инструктаж пройдет с 21 по 25 сентября, после чего 28 сентября начнутся занятия, которые продлятся до декабря.

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«Королевский сельскохозяйственный университет, как и большинство других британских университетов, проводит обучение по семестровой системе», — поясняют в университете. «Обучение по программам ведется в течение двух семестров. Для большинства студентов курс будет преподаваться и оцениваться в каждом семестре, а в конце каждого семестра будет проводиться экзаменационная сессия».

Напомним, Джеймс Уэссекский решил отказаться от годичного перерыва в учебе и поступить в университет сразу после окончания средней школы. Это решение было подтверждено в заявлении Букингемского дворца.

Джеймс Уэссекский / © Getty Images

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