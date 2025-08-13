- Дата публикации
Сын герцогини Софи и принца Эдварда может уехать из дома: что об этом известно
Старшая дочь принца Эдварда и герцогини Софи — леди Луиза Виндзор — уже покинула родительское гнездо и учится в Шотландии, и теперь настала очередь покинуть родительский дом ее младшего брата Джеймса, графа Уэссекского.
Сейчас 17-летний парень учится в колледже Рэдли, где сдает экзамены уровня A-level, но, если захочет, может поступить в университет в следующем году.
Большинство членов королевской семьи уезжают из дома, чтобы получить степень бакалавра, — это шанс покинуть родное гнездо и ощутить по полной прелести студенческой жизни.
«Дети герцога и герцогини Эдинбургских уже практически не появляются на публике, поэтому планы их будущего образования вряд ли будут обнародованы заранее. Но члены королевской семьи, безусловно, имеют привычку брать перерывы за границей перед поступлением в университет. Кампусы в других городах, вероятно, предоставят им больше уединения, чем в Лондоне, и позволят им в полной мере насладиться студенческой жизнью», — говорит королевский эксперт Даниэль Стейси, пишет Hello!.
Университет Сент-Эндрюс стал своего рода королевским убежищем: принц Уильям и принцесса Кейт учились там. Уильям получил степень по географии, а Кейт изучала историю искусств. Теперь там учится и леди Луиза Виндзор.
Луиза сейчас изучает английский язык, но у нее широкий круг интересов, среди которых карьера в военной сфере, дипломатии или юриспруденция.
В университете леди Луиза встретила и свою любовь.