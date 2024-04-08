Сын королевы Елизаветы II чуть не сбил собаку в Виндзорском поместье: очевидцы показали фото

Сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю – снова попал на страницы газет.

Сообщается, что скандальный принц с трудом избежал столкновения с домашним питомцем, когда ехал на своем Range Rover по Виндзорскому поместью.

Снимками поделилось издание express. На фото видна маленькая черная собака, которая находится буквально под колесом автомобиля, за рулем которого был герцог Йоркский.

Принц ехал по Лонг-Уоку в Виндзорском поместье, когда прохожие, наслаждавшиеся солнечным днем, показывали ему, что под колесами авто может оказаться собака. К счастью, машина вовремя затормозила, и пес не пострадал.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

"Долгая прогулка была полна людей, наслаждающихся теплой погодой. Телохранитель Эндрю увидел, как люди отчаянно махали руками в самый последний момент. Все смеялись, когда увидели, кто вел Range Rover", - рассказал очевидец.

Напомним, несколькими днями ранее принца Эндрю видели катающимся верхом на лошади в Лондоне.

Принц Эндрю на прогулке 5 апреля 2024 года в Лондоне / Фото: Getty Images

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