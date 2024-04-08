Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сын королевы Елизаветы II чуть не сбил собаку в Виндзорском поместье: очевидцы показали фото

Сын королевы Елизаветы II чуть не сбил собаку в Виндзорском поместье: очевидцы показали фото

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю – снова попал на страницы газет.

Сообщается, что скандальный принц с трудом избежал столкновения с домашним питомцем, когда ехал на своем Range Rover по Виндзорскому поместью.

Снимками поделилось издание express. На фото видна маленькая черная собака, которая находится буквально под колесом автомобиля, за рулем которого был герцог Йоркский.

Принц ехал по Лонг-Уоку в Виндзорском поместье, когда прохожие, наслаждавшиеся солнечным днем, показывали ему, что под колесами авто может оказаться собака. К счастью, машина вовремя затормозила, и пес не пострадал.

Принц Эндрю / © Associated Press
Принц Эндрю / Фото: Associated Press

"Долгая прогулка была полна людей, наслаждающихся теплой погодой. Телохранитель Эндрю увидел, как люди отчаянно махали руками в самый последний момент. Все смеялись, когда увидели, кто вел Range Rover", - рассказал очевидец.

Напомним, несколькими днями ранее принца Эндрю видели катающимся верхом на лошади в Лондоне.

Принц Эндрю на прогулке 5 апреля 2024 года в Лондоне / © Getty Images
Принц Эндрю на прогулке 5 апреля 2024 года в Лондоне / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация