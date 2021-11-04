Сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом

Назначена дата, когда принц Йоркский Эндрю встретится с Вирджинией Джуффре в суде.

Во время слушаний в среду судья окружного суда США Льюис Каплан установил сроки предстоящего судебного разбирательства по иску Вирджинии Джуфре, поданному в Нью-Йорке в августе этого года. Женщина обвиняет сына королевы Елизаветы II в сексуальных домогательствах.

Судебный процесс основан на утверждениях Джуфре о том, что герцог Йоркский трижды заставлял ее заниматься с ним сексом в период с 1999 по 2002 год, в том числе в тех случаях, когда она была младше 18 лет. Принц Эндрю постоянно отрицал эти обвинения, пишет People.

Вирджиния Джуфре и принц Эндрю / Associated Press

Судья Каплан заявил, что судебный процесс состоится в период с сентября по декабрь 2022 года. Обычно назначается конкретная дата, но судья предпочел установить окно вместо этого из-за возможных задержек из-за пандемии COVID-19.

Адвокат Джуффре Дэвид Бойс и поверенный герцога Эндрю Бреттлер заявили во время телеконференции в среду, что каждый из них ожидает собрать показания от 8 до 12 свидетелей до суда, сообщает CNN. Одними из свидетелей со стороны герцога Йоркского может стать его бывшая супруга Сара Йоркская и две их дочери – принцессы Беатрис и Евгения.

Принц Эндрю с дочками Беатрис и Евгенией / Getty Images

Принц Эндрю из-за этого секс-скандала в 2019 году сложил с себя королевские полномочия и точно не появится на праздновании платинового юбилея правления его матери – королевы Елизаветы II, в 2022 году.

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