Сын королевы Елизаветы II запятнал 600-летний титул: почему мы можем больше не услышать о герцогстве Йоркском

Принц Эндрю настолько запятнал свой прежний титул герцога Йоркского, что 600-летний герцогский титул, вероятно, «исчезнет» из поля зрения общественности и не будет с ближайшем будущем использоваться членами семьи.

Бывший принц Эндрю

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

По мнению королевского эксперта Кристофера Уилсона, жертвами скандала вокруг Эндрю, вероятно, стали представители целого герцогства.

В своей колонке для Daily Mail Уилсон предсказал мрачное будущее титула «герцог Йоркский» после скандалов опального бывшего принца Эндрю.

Эндрю Маунтбеттен Виндзор / © Associated Press

Эндрю Маунтбеттен Виндзор / © Associated Press

«Он забрызгал грязью благородный 600-летний титул и испортил его для будущих поколений. Титул герцога Йоркского, впервые дарованный в 1385 году, традиционно зарезервирован для второго сына короля. Теперь он исчезнет, ​​возможно, навсегда», — считает господин Уилсон.

В последние недели многие поклонники королевской семьи задавались вопросом, унаследует ли принц Луи — второй сын принца Уильяма — титул герцога Йоркского, когда его отец станет королем, но Уилсон не думает, что это возможно на данный момент.

«Со временем семилетний принц Луи мог бы унаследовать его после смерти Эндрю. Но теперь опальный титул пэра будет забыт, как и другие королевские герцогства, запятнанные его владельцем на протяжении веков».

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Каким бы ни оказалось будущее герцогства Йоркского, оно по-прежнему, по крайней мере на данный момент, закреплено за двумя членами королевской семьи — дочерьми Эндрю, принцессой Беатрис и принцессой Евгенией, чьи полные титулы, как отмечает Уилсон, официально включают в себя «Йоркский». Однако, как предполагает эксперт, ситуация может измениться, когда принц Уильям станет королем.

Эндрю Маунтбеттен Виндзор и его дочери принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Эндрю Маунтбеттен Виндзор и его дочери принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

