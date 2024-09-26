Сын королевы Камилли рассказал о самочувствии его матери на фоне лечения рака короля Чарльза

Том Паркер Боулз недавно на презентации своей новой книги "Кулинария и корона" поделился с журналистами неожиданно секретной информацией.

Продвигая свою книгу "Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Чарльза III" Паркер Боулз рассказал о короле, и о том, как проходит его лечение от рака.

Также Том рассказал, как себя чувствует его мать королева Камилла во время этой ситуации. Старший сын Камиллы, которого она родила, находясь в браке с Эндрю Паркер Боулзом, заявил: "Она сильная, моя мать".

Том Паркер-Боулз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла стала поддержкой и опорой для Чарльза в это трудное время. Она также является тем человеком, который выступает против встреч короля с его младшим сыном принцем Гарри. Все из-за того, что монарху ни к чему дополнительный стресс, а встречи с сыном, который все время сливает информацию о королевской семье прессе, вовсе ни к чему.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Напомним, на следующей неделе принц Гарри планирует приехать в Великобританию на церемонию WellChild Awards. Его супруга Меган к нему не присоединится и останется с детьми в Калифорнии.

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