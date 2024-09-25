Сын королевы Камиллы неожиданно прокомментировал состояние здоровья короля Чарльза

Продвигая в прессе свою новую кулинарную книгу "Кулинария и корона" Том Паркер-Боулз заявил, что лечение монарха продвигается в позитивной динамике.

Отвечая на вопросы журналистов, кулинарный критик также рассказал, что его мать Камилла "очень сильная женщина". Очевидно, имелось ввиду, что она подставила свое плечо королю и поддерживает его во всем.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

А источник, близкий к королевской семье, сообщил, что здоровье Чарльза "движется по положительной траектории", что является хорошим предзнаменованием для предстоящего королевского тура в Австралию, пишет ok!.

Королева Камилла и ее бывший муж Эндрю Паркер Боулз посетили презентацию книги их сына Тома в Лондоне.

Лора Лопес, королева Камилла и Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Напомним, что король Чарльз и королева Камилла готовятся к важной поездке в Австралию и Самоа в следующем месяце, которая станет самой обширной поездкой монарха с начала его лечения от рака в начале 2024 года. Поездка начнется 18 октября и продлится до 26 октября. До этого времени король будет находиться в Балморале, где он проводит свой летний отпуск.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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