Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сын королевы Камиллы неожиданно прокомментировал состояние здоровья короля Чарльза

Сын королевы Камиллы неожиданно прокомментировал состояние здоровья короля Чарльза

Король Чарльз и Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Том Паркер Боулз высказался о здоровье своего отчима.

Продвигая в прессе свою новую кулинарную книгу "Кулинария и корона" Том Паркер-Боулз заявил, что лечение монарха продвигается в позитивной динамике.

Отвечая на вопросы журналистов, кулинарный критик также рассказал, что его мать Камилла "очень сильная женщина". Очевидно, имелось ввиду, что она подставила свое плечо королю и поддерживает его во всем.

Том Паркер Боулз / © Getty Images
Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

А источник, близкий к королевской семье, сообщил, что здоровье Чарльза "движется по положительной траектории", что является хорошим предзнаменованием для предстоящего королевского тура в Австралию, пишет ok!.

Королева Камилла и ее бывший муж Эндрю Паркер Боулз посетили презентацию книги их сына Тома в Лондоне. 

Лора Лопес, королева Камилла и Том Паркер Боулз / © Getty Images
Лора Лопес, королева Камилла и Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Напомним, что король Чарльз и королева Камилла готовятся к важной поездке в Австралию и Самоа в следующем месяце, которая станет самой обширной поездкой монарха с начала его лечения от рака в начале 2024 года. Поездка начнется 18 октября и продлится до 26 октября. До этого времени король будет находиться в Балморале, где он проводит свой летний отпуск.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также:

Возвращение короля! Чарльз III - снова на работе!

Возвращение короля! Чарльз III - снова на работе!

Похожие темы:

Следующая публикация