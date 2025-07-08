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Сын королевы Камиллы опроверг популярный миф о своей матери: что он сказал
Том Паркер Боулз высказался о популярном заблуждении, что его мать любит выпить джина и выкурить пачку сигарет, заявив, что он «никогда не видел ее пьяной».
Том Паркер-Боулз говорит, что королева любит выпить бокал красного вина, хотя и признает, что она делает это разумно.
В подкасте Кейт Торнтон White Wine Question Time, сын королевы заявил, что он «никогда не видел свою мать пьяной». Он объяснил, что королева даже не курила уже более двух десятилетий.
Ведущая подкаста Кейт объяснила, что существует «миф» о королеве Камилле, что она любит выпить. На что ее сын ответил: «Вы правы, такой миф сохраняется, что она любит опрокинуть джина с сигаретой. Но нет, не джин… она любит красное вино, но пьет очень умеренно и разумно, понимаете, я имею в виду буквально полтора бокала», — заявил Том, цитирует его слова журнал Ок!.
Королева Камилла ранее открыто говорила о своей любви к бокалу вина, полагая, что это берет свое начало в ее юных годах. Королева, которая является президентом Ассоциации виноградников Соединенного Королевства, однажды сказала: «Мой отец занимался винным бизнесом, поэтому в детстве мы пили вино и воду, и я пью это с тех пор».