Сын королевы Камиллы раскрыл один важный секрет своей матери: о чем идет речь

Том Паркер-Боулз поделился своим мнением на тему того, как его матери, которая вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году, удалось приспособиться к королевской жизни.

Камилла отлично справляется со своими королевскими обязанностями и на протяжении почти двадцати лет ее брака с Чарльзом демонстрирует поддержку мужу и приверженность делам, которыми занимается.

Многие люди ее возраста уже давно выходят на пенсию, но не Камилла. 77-летняя королева продолжает сопровождать мужа в разных поездках и на мероприятиях, а также с удовольствием курирует многие проекты и патронирует фонды.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Ее сын Том Паркр-Боулз, выступая на утреннем шоу Криса Эванса на радиостанции Virgin Radio UK, рассказал о трудовой этике своей матери и философии, которую она всегда прививала.

"Просто продолжай в том же духе, делай это, не говори об этом, не жалуйся на это", — процитировал Том слова Камиллы. Став королевой, она не изменила свою стойкую позицию в этом направлении. Во время интервью Паркер-Боулз подчеркнул, что отношение его матери к работе осталось таким же, как и всегда, несмотря на ее новые королевские обязанности, пишет express.co.uk.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Свою мать Том Паркер-Боулз назвал стойкой и целеустремленной. Эти качества помогли в свое время Камилле адаптироваться к высоким требованиям королевской жизни с присущим ей прагматизмом.

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