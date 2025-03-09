Сын королевы Камиллы рассказал, что она никогда не делает для своего мужа короля Чарльза

Топ Паркер-Боулз рассказал прессе, чего королева Камилла никогда не делает для короля Чарльза дома.

Том, который является кулинарных критиком и недавно выпустил новую книгу, рассказал журналистам, что его мать королева отлично готовит жареную курицу, но редко это делает для короля Чарльза.

"Я не думаю, что она готовит для него, я буду честен. У них команда очень хороших поваров. Он любит хорошую яичницу-болтунью и копченого лосося... кто не любит яичницу-болтунью или жареную курицу?", - рассказал Том.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Сын Камиллы выступал в отеле Castle в Виндзоре на мероприятии, посвященном презентации его последней книги «Кулинария и корона» . На вопрос, может ли он просто приехать к королеве в Виндзорский замок или ему нужно позвонить заранее, он ответил:

"Теперь это требует немного больше планирования… Я, наверное, позвоню или напишу. Она не может пользоваться WhatsApp… что, возможно, хорошо. Но это безопасность", - сказал Том, цитирует его слова журнал Hello!.

Королева Камилла и король Чарльз на приеме дипломатического корпуса в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Ранее в интервью Том рассказывал, как любит отдыхать его мать Камилла.

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