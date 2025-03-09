Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сын королевы Камиллы рассказал, что она никогда не делает для своего мужа короля Чарльза

Сын королевы Камиллы рассказал, что она никогда не делает для своего мужа короля Чарльза

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Топ Паркер-Боулз рассказал прессе, чего королева Камилла никогда не делает для короля Чарльза дома.

Том, который является кулинарных критиком и недавно выпустил новую книгу, рассказал журналистам, что его мать королева отлично готовит жареную курицу, но редко это делает для короля Чарльза.

"Я не думаю, что она готовит для него, я буду честен. У них команда очень хороших поваров. Он любит хорошую яичницу-болтунью и копченого лосося... кто не любит яичницу-болтунью или жареную курицу?", - рассказал Том.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / © Getty Images
Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Сын Камиллы выступал в отеле Castle в Виндзоре на мероприятии, посвященном презентации его последней книги «Кулинария и корона» . На вопрос, может ли он просто приехать к королеве в Виндзорский замок или ему нужно позвонить заранее, он ответил:

"Теперь это требует немного больше планирования… Я, наверное, позвоню или напишу. Она не может пользоваться WhatsApp… что, возможно, хорошо. Но это безопасность", - сказал Том, цитирует его слова журнал Hello!.

Королева Камилла и король Чарльз на приеме дипломатического корпуса в Букингемском дворце / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз на приеме дипломатического корпуса в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Ранее в интервью Том рассказывал, как любит отдыхать его мать Камилла.

Читайте также:

Какие милые: как выглядели Чарльз и Камилла в день своей росписи

Какие милые: как выглядели Чарльз и Камилла в день своей росписи

Похожие темы:

Следующая публикация