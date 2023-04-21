Сын королевы Камиллы рассказал, какую еду супруга Чарльза никогда не будет есть

Том - кулинарный писатель и критик, он появился в подкасте The News Agents, где поделился своим мнением о Коронационным цыпленке – блюде, которое было придумано в честь коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Том рассказал, что ранее во времена, когда это блюдо только придумали, это был своего рода жареный цыпленок с небольшим количеством свежего порошка карри. Но с годами он стал таким ужасным, каким-то мутным месивом, желтого цвета.

"Я имею в виду, что Coronation Chicken, сделан плохо, ужасно. И я думаю, что то, что начиналось как что-то довольно милое и, вероятно, довольно экзотическое для 50-х, теперь стало чем-то действительно ужасным", - сказал Том.

Сын королевы Камиллы также рассказал о том, что не одобрила бы на коронации его мать Камилла.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Чили, чеснок. Я думаю, что от чеснока может немного пахнуть изо рта, поэтому я думаю, что чисто из социальных соображений вам не стоит есть чеснок. Она не любит перец чили. Ей не нравятся острые специи. И я думаю, что если у вас прогулка, вы встречаете много людей, то должны быть немного осторожны, чтобы не слишком "взволновать" живот", - добавил сын королевы.

Королева-консорт в прошлом открыто говорила о неприязни королевской семьи к чесноку, пишет express.

Когда она появилась в программе "Masterchef Australia", королева Камилла подтвердила позицию семьи против чеснока. "Ненавижу это говорить, но чеснок. Чеснок — нет-нет". Добавив, что чесночное дыхание — не очень хорошая идея, потому что члены королевской семьи всегда разговаривают и встречаются с большим количеством людей.

Напомним, недавно Букингемский дворец поделился первым официальным рецептом блюда, которое будет на большом обеде в честь коронации. Это будет коронационный киш.

Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

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