- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
Сын королевы Камиллы рассказал о ее любимом завтраке в декабре: как он готовится
Сын королевы Камиллы, Том Паркер Боулз, поделился простым королевским рецептом, который часто готовит на завтрак его мать.
Том Паркер Боулз поделился простым рецептом завтрака для членов королевской семьи, который его мама, королева Камилла, часто готовила в «огромных количествах» каждый декабрь. Блюдо, ласково названное принцессой Маргарет «яйцами в масле», состоит из четырех основных ингредиентов и готовится очень быстро, всего за 10-20 минут.
В своей последней книге «Кулинария и Корона» Том рассказал, что это блюдо стало «неизменным атрибутом Дня подарков», и заявил, что «никогда не ел яиц лучше». «Еще одно любимое блюдо моего детства, моя мать, королева Камилла, казалось, могла приготовить их в огромных количествах без особых хлопот», — написал он.
«Это также было традиционным блюдом на День подарков — (относительно) легкое угощение, обычно приготовленное из наших собственных яиц, которые, кажется, всегда вкуснее любых других на земле… Принцессе Маргарет не нравилось слово «скрэмбл» и она настаивала на том, чтобы называть их «яйцами в масле», что, безусловно, звучит привлекательно», пишет журнал ok!.
Тем, кто хочет попробовать приготовить это дома, Том рекомендует взять четыре яйца, кусок соленого сливочного масла, копченый лосось и немного хлеба на двоих.
Для начала взбейте яйца с щепоткой соли и перца и взбивайте, просто до тех пор, пока они хорошо не перемешаются. Затем нагрейте 30 г сливочного масла на сковороде до образования пены. Когда сковорода будет готова, добавьте яйца и постоянно помешивайте деревянной ложкой, пока они не приготовятся, но останутся слегка жидкими.
На этом этапе добавьте немного копченого лосося и еще немного приправ, после чего подавайте на хлебе с маслом или тосте. Том рекомендует использовать цельнозерновой хлеб.