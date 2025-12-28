Сын королевы Камиллы рассказал о ее любимом завтраке в декабре: как он готовится

Королева Камилла / © Getty Images

Том Паркер Боулз поделился простым рецептом завтрака для членов королевской семьи, который его мама, королева Камилла, часто готовила в «огромных количествах» каждый декабрь. Блюдо, ласково названное принцессой Маргарет «яйцами в масле», состоит из четырех основных ингредиентов и готовится очень быстро, всего за 10-20 минут.

В своей последней книге «Кулинария и Корона» Том рассказал, что это блюдо стало «неизменным атрибутом Дня подарков», и заявил, что «никогда не ел яиц лучше». «Еще одно любимое блюдо моего детства, моя мать, королева Камилла, казалось, могла приготовить их в огромных количествах без особых хлопот», — написал он.

Королева Камилла с сыном Томом / © Getty Images

«Это также было традиционным блюдом на День подарков — (относительно) легкое угощение, обычно приготовленное из наших собственных яиц, которые, кажется, всегда вкуснее любых других на земле… Принцессе Маргарет не нравилось слово «скрэмбл» и она настаивала на том, чтобы называть их «яйцами в масле», что, безусловно, звучит привлекательно», пишет журнал ok!.

Тем, кто хочет попробовать приготовить это дома, Том рекомендует взять четыре яйца, кусок соленого сливочного масла, копченый лосось и немного хлеба на двоих.

Для начала взбейте яйца с щепоткой соли и перца и взбивайте, просто до тех пор, пока они хорошо не перемешаются. Затем нагрейте 30 г сливочного масла на сковороде до образования пены. Когда сковорода будет готова, добавьте яйца и постоянно помешивайте деревянной ложкой, пока они не приготовятся, но останутся слегка жидкими.

Королева Камилла / © Getty Images

На этом этапе добавьте немного копченого лосося и еще немного приправ, после чего подавайте на хлебе с маслом или тосте. Том рекомендует использовать цельнозерновой хлеб.