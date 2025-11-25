Сын королевы Камиллы рассказал о том, какой самый ужасный подарок на Рождество ему сделала мать

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Ресторанный критик и сын королевы Том Паркер-Боулз признался, что худший рождественский подарок он когда-либо получал именно от своей матери.

Эта катастрофа с праздничным подарком произошла более 30 лет назад, в 1991 году, когда он попросил у Камиллы кожаную куртку, похожую на те, что он видел у Марлона Брандо и Арнольда Шварценеггера.

Однако, когда пришло время открыть подарок, он оказался совсем не тем, на что надеялся Том.

В своей колонке сын Камиллы рассказал, что, получив подарок, он притворился, что он ему понравился, и даже носил его до конца дня, пишет express.

«Худший подарок, который я когда-либо получал был в 1991 году, когда я попросил у матери кожаную куртку. Мне хотелось настоящий чёрный, с молниями, характером и развязностью, как у Марлона Брандо в „Дикаре“ или Арни в „Терминаторе“. Кажется, мама не поняла намека. То, что я развернул, оказалось чудовищным, цвета ириски, коричневым от Marks & Spencer, в стиле блузона с отвратительной клетчатой ​​подкладкой. Хуже того, мне пришлось притворяться, что я его обожаю, и носить его весь день», — вспоминает Том.

Том Паркер-Боулз / © Getty Images

