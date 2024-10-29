Сын королевы Камиллы рассказал об обязательном ритуале, который соблюдает король Чарльз

Сын королевы Камиллы – кулинарный критик и писатель Том Паркер-Боулз – все больше приоткрывает завесу тайны о жизни короля и королевы за закрытыми дверьми.

В интервью журналу People 49-летний кулинарный обозреватель Том Паркер-Боулз рассказал о строгом ежедневном ритуале короля Чарльза и его жены королевы Камиллы.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Речь идет о послеобеденном чае в 5:00 вечера. "Это не просто чашка чая — это полноценный прием пищи. Есть сэндвичи, два разных вида торта, булочки, печенье, креветки и яйца", - говорит Том о королевской традиции, которой придерживается Чарльз и Камилла.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре Том презентовал свою кулинарную книгу "Кулинария и корона" и с тех пор в рамках ее промокампании несколько раз появлялся на телевидении, где делился своими мыслями о жизни членов британской королевской семьи.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

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