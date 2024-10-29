Сын королевы Камиллы рассказал об обязательном ритуале, который соблюдает король Чарльз

Сын королевы Камиллы – кулинарный критик и писатель Том Паркер-Боулз – все больше приоткрывает завесу тайны о жизни короля и королевы за закрытыми дверьми.
В интервью журналу People 49-летний кулинарный обозреватель Том Паркер-Боулз рассказал о строгом ежедневном ритуале короля Чарльза и его жены королевы Камиллы.
Речь идет о послеобеденном чае в 5:00 вечера. "Это не просто чашка чая — это полноценный прием пищи. Есть сэндвичи, два разных вида торта, булочки, печенье, креветки и яйца", - говорит Том о королевской традиции, которой придерживается Чарльз и Камилла.
Напомним, в сентябре Том презентовал свою кулинарную книгу "Кулинария и корона" и с тех пор в рамках ее промокампании несколько раз появлялся на телевидении, где делился своими мыслями о жизни членов британской королевской семьи.
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