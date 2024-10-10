Сын королевы Камиллы решил похудеть с помощью популярного среди звезд метода: врач отругал его

49-летний Том Паркер-Боулз рассказал о своем опыте публично, чтобы предостеречь о последствиях такого похудения.
Не секрет, что многие голливудские звезды используют препарат Ozempic для того, чтобы похудеть. Том обратился с таким запросом к своему врачу, на что доктор выругался и ответил: "Ты же кулинарный писатель. Все эти лишние калории поступают из-за выпивки", - процитировал его слова Паркер-Боул в интервью для Vogue.
Издание Hello! пишет, что сын королевы Камиллы был обеспокоен лишним весом и слышал о препарате, который назначают для лечения диабета. И, очевидно, ради шутки, решил спросить не может ли его врач назначить ему его. На что доктор порекомендовал уменьшить употребление калорий.
Том утверждал же, что пьет только три дня в неделю, но его врач возразил: "Меня беспокоят остальные четыре дня", а затем сообщил, что еженедельное потребление розового вина Томом летом эквивалентно примерно 18 чизбургерам".
В интервью The Times, посвященном его новой книге "Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Чарльза III", Том Паркер-Боулз пояснил отношение его матери Камиллы к алкоголю.
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