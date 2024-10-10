Сын королевы Камиллы решил похудеть с помощью популярного среди звезд метода: врач отругал его

Не секрет, что многие голливудские звезды используют препарат Ozempic для того, чтобы похудеть. Том обратился с таким запросом к своему врачу, на что доктор выругался и ответил: "Ты же кулинарный писатель. Все эти лишние калории поступают из-за выпивки", - процитировал его слова Паркер-Боул в интервью для Vogue.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Издание Hello! пишет, что сын королевы Камиллы был обеспокоен лишним весом и слышал о препарате, который назначают для лечения диабета. И, очевидно, ради шутки, решил спросить не может ли его врач назначить ему его. На что доктор порекомендовал уменьшить употребление калорий.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Том утверждал же, что пьет только три дня в неделю, но его врач возразил: "Меня беспокоят остальные четыре дня", а затем сообщил, что еженедельное потребление розового вина Томом летом эквивалентно примерно 18 чизбургерам".

В интервью The Times, посвященном его новой книге "Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Чарльза III", Том Паркер-Боулз пояснил отношение его матери Камиллы к алкоголю.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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