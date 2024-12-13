Сын королевы Камиллы сочувствует принцам Уильяму и Гарри: он дал откровенный комментарий

В недавнем интервью 49-летний кулинарный критик и писатель признался, что не завидует своим королевским сводным братьям - принцу Уильяму и принцу Гарри, после того, как сам пережил тревожные встречи с папарацци в конце 90-х.

Том вспомнил особенно тревожный инцидент на Каннском кинофестивале в 1999 году, когда его обвинили в употреблении наркотиков, и как после этого его отчитал отчим король Чарльз.

Король Чарльз и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В интервью The Telegraph сын королевы Камиллы описал неустанное преследование фотографов:

"Это был самый разгар эпохи таблоидов. Я помню, как за мной гнались со скоростью 100 миль в час папарацци, пытаясь сделать снимок. На мою мать кричали, пытаясь добиться реакции. Толкали. Это было ужасно, а ведь ты защищаешь свою мать", - сказал Том, цитирует его слова Scottish Daily Express.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Он также сказал, что чувствует глубокое сочувствие к принцам Уильяму и Гарри и их непростому положению.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что в этом году Том Паркер-Боулз и его семья впервые могут присоединиться к королевской семье на Рождество в Сандрингеме.

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