Сын королевы Камиллы впервые публично ответил, почему не хотел бы иметь титул принца

Том Паркер-Боулз кулинарный обозреватель и ресторанный критик газеты The Mail on Sunday. В шутливой форме он поговорил с Голдсмитом о том, почему никогда не был заинтересован в получении королевского титула.

«Если бы моя мама стала королевой, я бы сказал: „Я хочу быть принцем“», — сказал ведущий. «Я бы сказал, что это был бы самый быстрый путь к революции», — ответил Том. «Я думаю, что в целом мы довольно уравновешенная, трезвая и разумная страна, но, если бы я вдруг стал принцем, я думаю, ворота Букингемского дворца были бы взяты штурмом. Это было бы ужасно. Я думаю, что это отбросило бы на много лет назад долгое и славное дело монархии в Британии», — цитирует ее слова журнал People.

Том — сын королевы Камиллы от ее первого мужа, Эндрю Паркера Боулза, и у бывшей пары также есть дочь Лаура Лопес. Том и Лора стали сводными братьями и сестрами двух принцев - Уильяма и Гарри, когда будущий король Чарльз и королева Камилла поженились в 2005 году, но дети королевы живут вдали от внимания королевской семьи и лишь изредка появляются на семейных публичных мероприятиях.

