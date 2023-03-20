Сын королевы Маргрете II, чьих детей лишили титулов, объявил о переезде

Датский королевский дворец заявил, что второй сын королевы Маргрете II и его супруга - принцесса Мари - этим летом собираются переехать из Франции в США, где Иоахима ждет новая работа.

Принц и принцесса вместе с двумя детьми – принцем Хенриком и принцессой Афиной – отправятся в Вашингтон, округ Колумбия, где Иоахим приступит к работе в посольстве Дании при Министерстве обороны 1 сентября, помогая укреплять оборонно-промышленное сотрудничество с США и Канадой в ближайшие годы.

Принц Иоахим и принцесса Мари / Фото: Getty Images

53-летний принц Иоахим и 47-летняя принцесса Мария переехали во Францию ​​четыре года назад. Там принц Иоахим проходил высший курс военной подготовки, а после завершения образования сотрудничал с посольством Дании в Париже в качестве атташе по вопросам обороны, пишет People.

Напомним, в датской королевской семье сейчас напряженная атмосфера. Это связано с тем, что королева Маргрете II в конце прошлого года объявила, что лишает титулов четверых детей принца Иоахима. С начала 2023 года они стали известны как Его Превосходительство граф Монпеза или Ее Превосходительство графиня Монпеза. Это заявление вызвало напряжение в датской королевской семье. Принц Иоахим сказал прессе, что он был ошеломлен таким решением матери и заявил, что его уведомили об этой новости всего за пять дней до публичного объявления.

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

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