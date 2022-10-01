Сын королевы Маргрете II недоволен решением матери лишить титулов его детей

53-летний датский принц Иоахим нарушил молчание после того, как его мать королева Дании Маргрете II объявила о том, что лишает его детей титулов принцев и принцесс.

Принц Иоахим был явно шокирован, когда узнал о решении своей матери королевы Маргрете II лишить его наследников титулов.

Королева Маргрете II с внуками / Фото: Getty Images

Ранее дворец объявил, что королева Маргрете решила, что четверо ее внуков - принц Николай, принц Феликс, принц Хенрик и принцесса Афина - будут использовать титулы графа или графини де Монпеза (французский титул, который достался всем потомкам от дедушки принца-консорта Хенрика, покойного мужа королевы Маргрете II).

"Решение королевы соответствует аналогичным корректировкам, которые другие королевские дома внесли различными способами в последние годы. Своим решением Ее Величество королева желает создать основу для четырех внуков, чтобы они могли формировать свою собственную жизнь в гораздо большей степени, не ограничиваясь особыми соображениями и обязанностями, которые формальная принадлежность к Королевскому дому Дании. Все четыре внука сохраняют свои места в порядке преемственности".

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

К их отцу принцу Иоакиму на этой неделе подошел журналист из Ekstra Bladet возле посольства Дании в Париже, и принц прокомментировал решение своей матери, сообщает Hello!

"Нам всем очень грустно, - сказал он. «Неприятно видеть, как с вашими детьми так плохо обращаются. Они сами оказываются в ситуации, которую не понимают".

Королевский дом заявлял ранее, что принц Иоахим был проинформирован о решении королевы еще в мае 2022 года. Но пытался его оспорить.

Затем Иоахима спросили, как это решение повлияло на отношения с его матерью, королевой Маргрете. На что принц ответил: "Я не думаю, что мне нужно говорить об этом публично".

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

К слову, говорят, британской король Чарльз III с интересом наблюдает за примером королевы Маргрете II и думает о том, чтобы лишить титулов принцесс дочерей своего брата принца Эндрю – Беатрис и Евгению Йоркских. Также все еще под вопросом титули для детей Сассекских.

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