Мариус Хойби / © Getty Images

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Адвокат Мариуса Хойби подтвердил, что тот, несмотря на домашний арест, нашел новую работу.

Старший сын королевы Норвегии Метте-Марит, приговоренный в июне к четырем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая изнасилование и насилие в отношении своей бывшей партнерши, на этой неделе приступил к работе плотником.

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Как сообщает норвежский телеканал TV2, беседовавший с адвокатом Мариуса Александром Грекером, суд разрешил ему работать, хотя он должен соблюдать согласованные ограничения. Адвокат подтвердил, что Мариус приступил к работе на этой неделе и что его первый день прошел "очень хорошо".

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«Мы не хотим, чтобы кто-либо навещал его на работе. Это важная часть его реабилитации. Хойби этому рад», - добавил он.

Мариус Хойби / © Getty Images

Мариус по-прежнему находится под домашним арестом в Скаугумском дворце и продолжает находиться под электронным наблюдением после почти 20 недель заключения.

Ему удалось принимать визиты родственников и друзей, а также проводить время в мастерской неподалеку от дома.

После предыдущих апелляций он согласился остаться под стражей, но должен соблюдать ограничения, такие как полный отказ от употребления наркотиков и регулярное прохождение внезапных тестов на наркотики.

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Напомним, недавно мы рассказывали, что в дом Мариуса пробрался злоумышленник. Неизвестный начал стучать и пинать дверь, прежде чем проникнуть внутрь. Он толкнул Мариуса, а тот вытолкнул его на улицу и позвонил в полицию, полицейские прибыли через полторы минуты.

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