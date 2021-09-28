Сын королевы Рании заболел коронавирусом

Старший сын королевы Иордании Рании и короля Абдаллы II, наследный принц Аль-Хусейн ибн Абдалла, заболел COVID-19.

О том, что у 27-летнего принца положительней результат на коронавирус, стало известно в понедельник, после того как он прошел обычное обследование и сдал тест, в рамках правил, которые существуют в стране, сообщает официальный сайт семьи.

У наследного принца проявляются легкие симптомы, но в остальном он чувствует себя абсолютно здоровым. Принц Хусейн будет на самоизоляцию, пока полностью не поправится.

Хусейн ибн Абдалла / Associated Press

Король и королева Иордании тоже сдали тесты на COVID-19, и они были отрицательными, но по правилам, которые действуют в стране, они тоже должны отправиться на самоизоляцию. Но поскольку и Рания, и король Абдалла вакцинированы, на карантине они пробудут только пять дней.

Хусейн ибн Абдалла / Associated Press

Напомним, ранее на самоизоляции также были и другие представители королевских семей. Например, принц и будущий король Дании Фредерик контактировал с кем-то, кто впоследствии заболел коронавирусом, поэтому отправился на самоизоляцию и вынужден был пропустить Олимпийские игры в Токио.

Также на самоизоляции была десять дней и герцогиня Кембриджская Кейт после контакта с человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом.

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