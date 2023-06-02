Сын королевы Рании женился: красивые свадебные снимки принца Хусейна и Раджвы

Старший сын королевы Иордании Рании и короля Абдаллы II женился. Показываем вам роскошные снимки с королевской свадьбы.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

Хусейн и Раджва связала себя узами брака после девятимесячной помолвки на исламской церемонии бракосочетания во дворце Захран.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

Как пишет Vogue Arabia, 29-летняя принцесса Раджва была одета в белое платье с длинными рукавами, асимметричным вырезом и драпированным лифом от Elie Saab, а обута была в балетки. Свой царственный образ она дополнила потрясающей тиарой и небольшим букетом цветов, а также красивым макияжем и лаконичной прической.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

28-летний наследный принц Хусейн был одет в военную форму.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

На церемонии бракосочетания присутствовало всего 140 гостей, включая членов королевских семей со всего мира. После церемонии вечером состоялся торжественный свадебный банкет.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

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