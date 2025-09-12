Сын короля Чарльза приехал в Киев: принц Гарри рассказал, как решился на поездку

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри неожиданно посетил Киев по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе трехлетней войны с Россией.

В Украину герцог Сассекский прибыл с командой фонда Invictus Games Foundation. Во время встречи они намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.

Принц Гарри

Издание The Guardian показало больше фото и сообщает подробности визита британского принца в Киев.

В интервью изданию Guardian во время ночного поезда по пути в столицу герцог Сассекский сказал: «Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в эту войну, и то, через что они проходят. Мы должны постоянно помнить об этом. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит».

Принц рассказал, что изначально его пригласила в Киев Ольга Руднева, основательница и генеральный директор травматологического центра «Superhumans» во Львове, который оказывает помощь людям с ампутацией конечностей. Принц посетил центр в апреле 2025 года и его визит стал большой неожиданностью для украинцев. Тогда Гарри пообещал вернуться и, как видим, слово свое сдержал.

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове, весна 2025 год

«Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она ответила: „Самое большое влияние вы оказываете, приезжая в Киев“. Мне пришлось согласовать это с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение, — рассказал Гарри. „Во Львове почти не видно следов войны. Это так далеко на западе. Впервые мы увидим настоящие разрушения, вызванные войной“.

Накануне принц побывал в Лондоне, где посетил церемонию WellChild Awards (благотворительной организации, которой он опекается уже 18 лет), встретился с отцом королем Чарльзом в Кларенс-хаусе (впервые за почти два года) и посетил еще ряд мероприятий.