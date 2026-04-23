Сын короля Чарльза – принц Гарри – снова приехал в Киев
Это второй визит герцога Сассекского в столицу и третий в Украину.
Видео с прибытия принца Гарри на вокзал в Киеве опубликовал журналист Крис Шип.
«Хорошо вернуться в Украину», – сказал принц Гарри по прибытии. Он рассказал ITV News, что хочет «напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, выполняющих чрезвычайную работу каждый час в невероятно сложных условиях».
В прошлый раз в Киев британский принц приезжал в сентябре 2025 года, он посетил тогда Музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретился с украинскими ветеранами, побывал на Майдане Независимости, посетив мемориал погибшим воинам и встретился с премьер-министром Юлией Свириденко.
В апреле 2025 года Гарри впервые побывал в Украине, тогда он посещал Львов и клинику поддержки раненых военнослужащих и гражданских лиц. Superhumans Center.