Общество
343
1 мин

Сын короля Чарльза – принц Гарри – снова приехал в Киев

Это второй визит герцога Сассекского в столицу и третий в Украину.

Ольга Кузьменко
Принц Гарри, фото: x.com/chrisshipitv

Принц Гарри, фото: x.com/chrisshipitv

Видео с прибытия принца Гарри на вокзал в Киеве опубликовал журналист Крис Шип.

«Хорошо вернуться в Украину», – сказал принц Гарри по прибытии. Он рассказал ITV News, что хочет «напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, выполняющих чрезвычайную работу каждый час в невероятно сложных условиях».

Принц Гарри

В прошлый раз в Киев британский принц приезжал в сентябре 2025 года, он посетил тогда Музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретился с украинскими ветеранами, побывал на Майдане Независимости, посетив мемориал погибшим воинам и встретился с премьер-министром Юлией Свириденко.

Принц Гарри в Киеве в 2025 году

Принц Гарри в Киеве в 2025 году

В апреле 2025 года Гарри впервые побывал в Украине, тогда он посещал Львов и клинику поддержки раненых военнослужащих и гражданских лиц. Superhumans Center.

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

