Сын кронпринцессы Мэри и кронпринца Фредерика отказался от государственного финансирования: что произошло

Принц Дании Кристиан решил отказаться от государственного финансирования, на которое он имеет право после того, как ему исполнится 18 лет.

Датский королевский дом объявил, что будущий король не будет получать государственное финансирование, на которое он имеет право по закону, когда в октябре ему исполнится 18 лет. Вместо этого старший сын наследного принца Фредерика и наследной принцессы Мэри продолжит учебу, и этот вопрос будет вновь рассмотрен, когда ему исполнится 21 год или если произойдет смена престола.

Датская королевская семья с детьми / Фото: Getty Images

Бабушка Кристиана, королева Маргрете II, в настоящее время является правящей королевой Дании.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

"Его Королевскому Высочеству принцу Кристиану исполняется 18 лет 15 октября 2023 года. Главным приоритетом принца Кристиана в наступающем году будет завершение старшей ступени среднего образования. В продолжение этого Королевский дворец предоставит информацию о дальнейших молодежных и образовательных курсах принца Кристиана, когда придет время", - говорится в официальном заявлении датского королевского дворца в Instagram.

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Отметим, что решение принца Кристиана отложить выплату ежегодного пособия следует тенденции, заданной нидерландской принцессой Катариной-Амалией. В июне 2021 года наследница нидерландского престола написала премьер-министру Марку Рютте письмо, в котором объяснила, что откажется от государственного пособия в размере почти 2 миллионов долларов, на которое она имела право в связи с ее 18-летием.

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Принцесса Оранская заявила, что не примет это пособие, пока не займет постоянную королевскую роль. После коронации ее отца Виллема-Александра 30 апреля 2013 года Катарина-Амалия получила титул принцессы Оранской, и в будущем она станет новой королевой Нидерландов.

Читайте также: