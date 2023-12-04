Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сын кронпринцессы Метте-Марит и кронпринца Хокона отпраздновал 18-летие: норвежские монархи поделились фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
304
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сын кронпринцессы Метте-Марит и кронпринца Хокона отпраздновал 18-летие: норвежские монархи поделились фото

Норвежская королевская семья / Фото: Getty Images

3 декабря младшему ребенку кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит – принцу Сверре Магнусу исполнилось 18 лет.

Члены норвежской королевской семьи решили не устраивать по случаю совершеннолетия сына громкий праздник, как это сделали их коллеги из датской королевской семьи. Но для семейной фотосессии собрались все вместе.

Норвежская королевская семья / © Getty Images
Норвежская королевская семья / Фото: Getty Images

На снимке кроме принца Сверре и его родителей также запечатлены его сестра принцесса Ингрид-Александра, королева Норвегии Соня и король Харальд V. Все члены их большой семьи были одеты в национальные костюмы, кроме короля Харальда, он предпочел темный классический костюм.

Норвежская королевская семья / © Getty Images
Норвежская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время празднования 18-летия принца датского Кристиана, какая-то незнакомка оставила свою туфельку во дворце.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
304
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация