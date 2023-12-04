Сын кронпринцессы Метте-Марит и кронпринца Хокона отпраздновал 18-летие: норвежские монархи поделились фото

Члены норвежской королевской семьи решили не устраивать по случаю совершеннолетия сына громкий праздник, как это сделали их коллеги из датской королевской семьи. Но для семейной фотосессии собрались все вместе.

Норвежская королевская семья / Фото: Getty Images

На снимке кроме принца Сверре и его родителей также запечатлены его сестра принцесса Ингрид-Александра, королева Норвегии Соня и король Харальд V. Все члены их большой семьи были одеты в национальные костюмы, кроме короля Харальда, он предпочел темный классический костюм.

Норвежская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время празднования 18-летия принца датского Кристиана, какая-то незнакомка оставила свою туфельку во дворце.

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