Сын кронпринцессы Метте-Марит, которого обвиняют в насилии, сделал неожиданное громкое заявление

Старший сын кронпринцессы Метте-Марит, отчимом которого является наследный принц Хокон, наконец, сделала заявление спустя почти две недели после инцидента, где он напал на свою девушку, 20-летнюю Ребекку Хелберг в ее собственной квартире.

Мариус Борг Хейбю был арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений 4 августа после того, как полиция получила сообщение о "насильственном инциденте, произошедшем ночью в квартире на улице Фрогнер в Осло. Его мать кронпринцесса Метте-Марит быстро вмешалась и отреагировала на инцидент, а также перенесла поездку в Париж на Олимпийские игры со своим мужем.

Мариус Борг Хейбю - сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

Норвежское издание seher.no сообщает, что после общения с адвокатом 27-летний Мариус сделал заявление, в котором признал свою вину и факт того, что он был под воздействием алкоголя и наркотических препаратов.

"Я нанес телесные повреждения и уничтожил предметы в квартире в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры. У меня есть несколько психических расстройств, а это означает, что на протяжении всего моего воспитания и взрослой жизни у меня были и есть проблемы. Я долгое время боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, от чего лечился в прошлом. Теперь я возобновлю такое лечение и отнесусь к нему очень серьезно", - сказал Мариус.

Потерпевшая 20-летняя Ребекка Хелберг является девушкой Мариуса. Он также принес ей свои извинения.

Фото из квартиры, где сын принцессы Метте-Марит устроил драку / Фото: seher.no

"Для меня самое главное — извиниться перед своей девушкой. Она не заслужила ни того, что произошло той ночью, ни крайнего давления со стороны как норвежской, так и зарубежной прессы впоследствии. Я знаю, что в такое время, когда меня преследуют фотографы и журналисты, выстоять очень сложно", - сказал парень.

"Итак, моя любовь, мне очень жаль. Этого никогда не должно было случиться, и я беру на себя полную ответственность за свои действия", - сказал Мариус.

В эфире телеканала TV 2 адвокат Мариуса Ойвинд Братлиен заявил, что его заявление на самом деле является признанием уголовной вины после предъявления обвинения.

Также известно, что кронпринцесса Метте-Марит контактировала с девушкой своего старшего сына, но подробности их разговора не разглашаются.

Напомним, Мариус – сын Метте-Марит, которого она родила в 1997 году за четыре года до своей свадьбы с норвежским кронпринцем. Кто его отец, не известно. Метте-Марит и ее муж кронпринц Хокон всегда воспитывали Мариуса, как полноправного члена королевской семьи.

Мариус Борг Хейбю - сын кронпринцессы Метте-Марит на ее свадьбе с кронпринцем Хоконом / Фото: Getty Images

Но, в отличие от своей сестры принцессы Игрид Александры (20 лет) и брата Сверре Магнуса (19 лет), Мариус не имеет королевского титула или места в линии наследования престола.

Мариус Борг Хейбю - сын кронпринцессы Метте-Марит со своими братом и сестрой / Фото: Getty Images

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