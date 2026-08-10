Сын кронпринцессы Метте-Марит уезжает из Осло: стало известно, где он будет жить

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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Королевский дом Норвегии объявил, что молодой принц начнет обучение в университете этой осенью. Принц Сверре Магнус пойдет по стопам испанской инфанты Софии, поступив в то же учебное заведение, Forward College и посетит те же три европейские столицы.

«Королевский дом объявляет, что принц Сверре Магнус начнет обучение по программе бакалавриата делового администрирования в колледже Forward этой осенью», — официально заявило учебное заведение. Его трехлетняя программа начнется в Лиссабоне, где он, помимо прочего, изучит экономику, статистику и бухгалтерский учет. Затем он переедет в другие города: второй год проведет в Париже, а третий — в Берлине.

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Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Напомним, младшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции — София — выбрала Forward College для изучения политологии и международных отношений и переехала в Лиссабон в сентябре 2025 года. Там она завершила первый год обучения, а после этого лета переедет в Париж, чтобы начать второй. А в 2027 году она посетит кампус в Берлине, столице Германии.

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Инфанта София / © Getty Images

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