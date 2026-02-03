Сын кронпринцессы Норвегии предстал перед судом: засудят ли Мариуса Хойби на десять лет

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Сын будущей королевы Норвегии — 29-летний Мариус Хойби, которого обвиняют в изнасиловании, а также в других 38-ми обвинениях, не признал себя виновным.

Хойби, появившийся в суде без матери Метте-Марит и отчима кронпринца Хокона, простоял 24 минуты, пока прокурор Стурла Хенриксбо зачитывал 38 пунктов обвинения против него в окружном суде Осло, спрашивая, признает ли он себя виновным. Он ответил «нет» на каждое из наиболее серьезных обвинений, включая четыре пункта обвинения в изнасиловании.

Мариус Хойби / © Getty Images

Однако он признал себя виновным в нескольких нарушениях правил дорожного движения, в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, и в нарушении запретительного приказа, а также «частично» в угрозах и нападении при отягчающих обстоятельствах, пишет express.

Прокуратура заявила, что Хойби может грозить до 10 лет тюрьмы в случае признания виновным на судебном процессе, который продлиться до 19 марта. Ожидается, что показания дадут семь предполагаемых жертв, и подтверждено, что показания некоторых свидетелей будут заслушаны в закрытом режиме.

Мариус Хойби с одной из своих бывших девушек / © Getty Images

«Перед законом существует равенство. Подсудимый — сын наследной принцессы. Он является членом королевской семьи. Тем не менее, к нему следует относиться так же, как и к любому другому лицу, обвиняемому в тех же преступлениях», — заявил суду прокурор.

Команда защиты Хойби заявила, что он «отрицает все обвинения в сексуальном насилии, а также большинство обвинений, касающихся насилия».

Напомним, в воскресенье вечером он был арестован по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении судебного запрета. Вчера суд Осло удовлетворил ходатайство о содержании его под стражей до четырех недель на основании риска повторного совершения преступления.

