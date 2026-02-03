- Дата публикации
Сын кронпринцессы Норвегии предстал перед судом: засудят ли Мариуса Хойби на десять лет
Сын кронпринцессы Метте-Марит сегодня предстал перед судом в Осло по делу о сексуальном насилии. Прокуратура заявила, что ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Сын будущей королевы Норвегии — 29-летний Мариус Хойби, которого обвиняют в изнасиловании, а также в других 38-ми обвинениях, не признал себя виновным.
Хойби, появившийся в суде без матери Метте-Марит и отчима кронпринца Хокона, простоял 24 минуты, пока прокурор Стурла Хенриксбо зачитывал 38 пунктов обвинения против него в окружном суде Осло, спрашивая, признает ли он себя виновным. Он ответил «нет» на каждое из наиболее серьезных обвинений, включая четыре пункта обвинения в изнасиловании.
Однако он признал себя виновным в нескольких нарушениях правил дорожного движения, в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками, и в нарушении запретительного приказа, а также «частично» в угрозах и нападении при отягчающих обстоятельствах, пишет express.
Прокуратура заявила, что Хойби может грозить до 10 лет тюрьмы в случае признания виновным на судебном процессе, который продлиться до 19 марта. Ожидается, что показания дадут семь предполагаемых жертв, и подтверждено, что показания некоторых свидетелей будут заслушаны в закрытом режиме.
«Перед законом существует равенство. Подсудимый — сын наследной принцессы. Он является членом королевской семьи. Тем не менее, к нему следует относиться так же, как и к любому другому лицу, обвиняемому в тех же преступлениях», — заявил суду прокурор.
Команда защиты Хойби заявила, что он «отрицает все обвинения в сексуальном насилии, а также большинство обвинений, касающихся насилия».
Напомним, в воскресенье вечером он был арестован по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении судебного запрета. Вчера суд Осло удовлетворил ходатайство о содержании его под стражей до четырех недель на основании риска повторного совершения преступления.