Сын принцессы Анны привел возлюбленную на коронационный концерт: девушка выбрала яркий образ

Если на коронацию короля Чарльза III были приглашены не все родственники, то на коронационный концерт пригласили почти всех.

Внук королевы Елизаветы II и сын принцессы Анны - Питер Филлипс – привел на празднование свою возлюбленную Линдси Уоллес. Пара вместе около двух лет, но редко появляется на публичных мероприятиях. Пара сидела во втором ряду королевской ложи с дочерьми Питера - 12-летней Саванной и 10-летней Ислой от бывшего брака с Отем Келли.

Внук королевы Елизаветы Питер Филлипс привел подругу Линдси Уоллес на концерт в честь коронации / Фото: Getty Images

Линдси Уоллес была одета в ярко-розовое платье с длинными рукавами и высоким воротом. В руках девушка держала серебристый клатч. Белокурые волосы у нее были накручены локонами, а на лице был легкий макияж.

Внук королевы Елизаветы Питер Филлипс привел подругу Линдси Уоллес на концерт в честь коронации / Фото: Getty Images

На коронации же Питер появился без своей возлюбленной и сидел между принцессой Майкл Кентской и его сестрой Зарой Тиндалл среди других кузенов.

Питер Филлипс на коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

Напомним, пара дебютировала на публике во время мероприятий в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года. Линдси является хорошей подругой сестры Питера – Зары Тиндалл, они учились вместе.

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