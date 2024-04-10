Сын принцессы Анны расстался с возлюбленной: стала известна причина

Теперь стало известно, что сын принцессы Анны - Питер Филлипс - и Линдси Уоллес расстались. 46-летний Филлипс начал встречаться с 43-летней госпожой Уоллес в 2021 году после развода с бывшей женой Отем Келли.

Питер Филлипс, его супруга Отэм и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Они были друзьями до того, как их отношения расцвели. Но пути Питера и Линдси разошлись, поскольку отношения просто исчерпали себя", - рассказал приближенный к паре источник, пишет The Sun.

Несмотря на расставание Питер и Линдси остались хорошими друзьями.

Питер Филлипс и Линдси Уоллес / Фото: Getty Images

После благословения покойной королевы они начали появляться как пара на официальных королевских мероприятиях, таких как скачки в Эпсоме и Royal Ascot, и появились на прошлогоднем Уимблдоне вместе с королевой Камиллой.

В прошлом году друг пары сказал, что они очень счастливы вместе. Но, к сожалению, длилось это счастье не очень долго.

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