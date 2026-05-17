Сын принцессы Анны и его невеста Харриет Сперлинг не пригласили на свадьбу одного из членов королевской семьи

Сын принцессы Анны — Питер Филлипс — во второй раз женится в следующем месяце.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Associated Press

Питер Филлипс и его невеста, Харриет Сперлинг, скоро пойдут к алтарю. Их свадьба запланирована на 6 июня и уже известно, кого из королевской семьи не пригласили на торжество.

Как сообщается, бывший принц Эндрю не будет присутствовать на церемонии, пишет Daily Mail. Причина скорее всего связана с изоляцией Эндрю от королевской жизни и его связей с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Отметим, что 48-летний Питер Филллипс и медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании Харриет Сперлинг планируют пожениться на закрытой церемонии в Глостершире в субботу, 6 июня.

Помимо принцессы Анны и ее мужа, вице-адмирала сэра Тимоти Лоуренса, на свадьбе ожидается присутствие короля Чарльза, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Кейт, принца Эдварда и его супруги герцогини Софи, а также Зары и Майкла Тиндалл.

Зара и Майк Тиндалл / © Associated Press

Питер и Харриет планируют пожениться на закрытой церемонии в церкви Всех Святых в Кембле. Пара встречалась два года, прежде, чем отправиться к алтарю.

Харриет Сперлинг / © Getty Images

