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Сын принцессы Анны и его жена в красивом платье приехали на матч с поло, где была принцесса Уэльская
Питер Филлипс и его новоиспеченная жена Харриет Филлипс посетили сегодня благотворительный матч, в котором принимал участие принц Уэльский Уильям.
Харриет выбрала для этого выхода небесно-голубое платье длины миди с короткими рукавами от Beulah London, обула кожаные босоножки Loeffler Randall, также в руках она держала забавную плетенную сумку-корзину Anya Hindmarch. Летний лук миссис Филлипс серьги с зелеными аметистами и бриллиантами от Kiki Mcdonough, а волосы она распустила и зачесала назад.
Питер Филлипс был в белой рубашке, синем пиджаке и песочных брюках с поясом, а также обул коричневые замшевые туфли.
Ранее, напомним, супруги посещали Уимблдонский теннисный турнир.
На игру с поло также приехала принцесса Уэльская Кэтрин, чтобы поддержать своего мужа принца Уильяма.