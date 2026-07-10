Сын принцессы Анны и его жена в красивом платье приехали на матч с поло, где была принцесса Уэльская

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

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Харриет выбрала для этого выхода небесно-голубое платье длины миди с короткими рукавами от Beulah London, обула кожаные босоножки Loeffler Randall, также в руках она держала забавную плетенную сумку-корзину Anya Hindmarch. Летний лук миссис Филлипс серьги с зелеными аметистами и бриллиантами от Kiki Mcdonough, а волосы она распустила и зачесала назад.

Питер Филлипс был в белой рубашке, синем пиджаке и песочных брюках с поясом, а также обул коричневые замшевые туфли.

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Ранее, напомним, супруги посещали Уимблдонский теннисный турнир.

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Питер и Харриет Филлипс на Уимблдоне / © Getty Images

На игру с поло также приехала принцесса Уэльская Кэтрин, чтобы поддержать своего мужа принца Уильяма.

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