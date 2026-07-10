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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Сын принцессы Анны и его жена в красивом платье приехали на матч с поло, где была принцесса Уэльская

Питер Филлипс и его новоиспеченная жена Харриет Филлипс посетили сегодня благотворительный матч, в котором принимал участие принц Уэльский Уильям.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Харриет и Питер Филлипс

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет выбрала для этого выхода небесно-голубое платье длины миди с короткими рукавами от Beulah London, обула кожаные босоножки Loeffler Randall, также в руках она держала забавную плетенную сумку-корзину Anya Hindmarch. Летний лук миссис Филлипс серьги с зелеными аметистами и бриллиантами от Kiki Mcdonough, а волосы она распустила и зачесала назад.

Питер Филлипс был в белой рубашке, синем пиджаке и песочных брюках с поясом, а также обул коричневые замшевые туфли.

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Ранее, напомним, супруги посещали Уимблдонский теннисный турнир.

Питер и Харриет Филлипс на Уимблдоне / © Getty Images

Питер и Харриет Филлипс на Уимблдоне / © Getty Images

На игру с поло также приехала принцесса Уэльская Кэтрин, чтобы поддержать своего мужа принца Уильяма.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
133
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