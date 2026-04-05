- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 4866
- Время на прочтение
- 1 мин
Сын принцессы Анны приехал на пасхальную службу с невестой Харриет Сперлинг на которой женится этим летом
Невеста Питера Филлипса – сына принцессы Анны – впервые посетила пасхальную службу с королевской семьей.
44-летняя детская медсестра Национальной службы здравоохранения (NHS) гордо шла рядом со своим будущим мужем – 48-летним Питером Филлипсом и их дочерьми.
В этот праздничный пасхальный день Харриет носила блузку в горошек небесно-голубого цвета от Beulah London с бантиками на груди и баской, и юбка от этого же бренда длины миди. Она носила шляпу Jane Taylor London, украшенную бантом и клатч Emmy London, обула туфли Emmy London и завершила свой элегантный образ серьгами-кольцами с жемчугом и бриллиантами от Kiki McDonough.
Светлые волосы мисс Сперлинг были распущены, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом, подаренное Питером на их помолвку в августе прошлого года.
Напомним, ранее на этой неделе пара объявила дату своей свадьбы, сообщив, что свяжут себя узами брака на приватной церемонии 6 июня.