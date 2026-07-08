Сын принцессы Анны со своей красавицей-женой Харриет Филлипс посетил Уимблдонский турнир

Питер и Харриет Сперлинг / © Getty Images

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Супруги, которые поженились 6 июня в церкви Всех Святых в Кембле, графство Глостершир, появились перед камерами фотографов и позировали в объятиях друг друга.

Харриет приехала на теннисный турнир в платье от Emilia Wickstead цвета лайма в клетку, дополнив наряд туфлями от Emmy London из замши в цвете сливочного масла и на невысоких каблуках, а в руках держала сумку с верхней ручкой от Anya Hindmarch в масляно-желтом цвете. Волосы миссис Филлипс были распущены, золотой цепочкой на шее и в серьгах с камнями Kiki McDonough.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Питер появился на турнире в светлом пиджаке в принт «елочка», белой рубашке и голубом галстуке в мелкий принт, а также одет в синие брюки и обут в коричневые замшевые туфли.

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Сегодня теннисный турнир также посетили королева Камилла и ее сестра Аннабель Эллиот. Они все посмотрели матч, в котором принимала участие украинская теннисистка Марта Костюк.

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