Сын принцессы Маргарет приехал на рождественский обед короля Чарльза на велосипеде

Дэвид Армстронг-Джонс, / © Getty Images

64-летний Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон, являющийся двоюродным братом короля Чарльза, известен своей любовью к велоспорту, благодаря которому он добирается на работу в свой офис в Лондоне.

На предрождественский обед к королю Чарльзу и королеве Камилле многие родственники приехали на своих автомобилях, а Дэвид выбрал более экологичный вид транспорта.

Дэвид Армстронг-Джонс / © Getty Images

Дэвид был одет в темно-синее пальто, оранжевую светоотражающую куртку и серые брюки. Хотя он решил не надевать шлем, на нем была бейсболка и коричневые замшевые перчатки, он улыбнулся фотографам, проезжая мимо.

Это не первый раз, когда Дэвида видят на велосипеде в Лондоне — он аналогичным образом появился на предрождественском обеде покойной королевы Елизаветы II в 2019 году. Также известно, что сын принцессы Маргарет и на работу ездит на этом виде транспорта.