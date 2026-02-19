ТСН в социальных сетях

Сына королевы Елизаветы II — Эндрю Маунтбаттен-Виндзора — арестовали в его доме в Сандрингеме

Бывший герцог Йоркский арестован и находится под стражей по подозрению в должностном преступлении.

Экс-принц Эндрю

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

На сайте BBC появились фотографии, на которых, судя по всему, изображены полицейские возле поместья Сандрингем, где проживает бывший принц Эндрю. Издание подтверждает, что был произведен его арест.

Задержание связано с продолжающимся расследованием, в рамках которого следователи изучают обстоятельства деятельности Эндрю в период его работы торговым эмиссаром Великобритании, а также возможные нарушения, упомянутые в недавних публикациях.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Вмешательство полиции стало очередным этапом в серии проверок, активизировавшихся после появления новых документов и сведений о контактах Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном. Следствие продолжает выяснять, могли ли эти связи повлечь за собой неправомерное использование публичного положения.

Арест касается только должностного преступления, и никак не связан с обвинениями Эндрю в сексуальных преступлениях. Ранее он категорически отрицал какие-либо правонарушения по любому из этих вопросов, связанных с Эпштейном.

Британские газеты / © Getty Images

Британские газеты / © Getty Images

Королевская семья, включая короля Чарльза III, пока не делает публичных заявлений по поводу ареста. Представители дворца лишь отметили, что дело находится в ведении правоохранительных органов, и комментировать его они не будут.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новый дом Эндрю, переездом в который он был очень недоволен. Также сегодня у Эндрю день рождения, ему исполнилось 66 лет.

