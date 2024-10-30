Сына кронпринцессы Метте-Марит - Мариуса Хойби - выселили из королевского дворца

Старший сын кронпринцессы Метте-Марит - Мариус Хойби - больше не имеет доступа в королевскую резиденцию кронпринцессы и кронпринца Хокона в Скаугуме.

27-летний парень живет в доме на опушке леса в Скаугуме в Аскере, всего в нескольких сотнях метров от главного здания поместья, где находится частная резиденция четы наследного принца, сообщает норвежское издание Aftenposten.

Мариус Хойби / Фото: Getty Images

В сентябре норвежское новостное издание Se og Hør сообщило, что сын Метте-Марит был замешан в ограблении дома пары после того, как устроил там бурную вечеринку. Из дворца были украдены личные вещи, как имеющие высокую коронную ценность, так и личную ценность для королевской семьи - столовые приборы, которые воры, как сообщается, пытались продать через аукционный дом.

Мариус Хойби - сын кронпринцессы Метте-Марит с матерью / Фото: Getty Images

И теперь, судя по всему, королевская семья ввела запрет для Мариуса и ему не разрешается находится на территории дворца.

Ранее в этом месяце, после восьми допросов в полиции, Мариус выступил с заявлением, в котором отрицал, что напал на двух своих бывших подруг, Нору Хаукланд и Юлиану Снеккестад, которые заявили о себе, услышав новости о его аресте 4 августа. Хотя Мариус признался в нападении на свою нынешнюю девушку Ребекку Хелберг, он отрицает нападение на своих двух бывших подружек.

Мариус Хойби с одной из своих девушек / Фото: Getty Images

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