Сына кронпринцессы Метте-Марит снова арестовали: что произошло на этот раз

Мариус Хойби был задержан в эти выходные с предъявлением дополнительных обвинений после того, как он предположительно связался со своей жертвой - 20-летней Ребекке Хелбергсо - скрытого номера телефона, несмотря на действующий запретительный судебный приказ.

27-летний сын кронпринцессы Метте-Марит был арестован за предполагаемое нарушение запретительного судебного приказа.

Впервые Мариус, напомним, был арестован и задержан 4 августа 2024 года по подозрению в "физическом и психологическом" нападении на 20-летнюю девушку, с которой состоял в отношениях. Инцидент произошел в ее квартире, и она же вызвала полицию. Мариус признал свою вину и раскаялся, заявив, что ему необходима помощь специалистов. Вскоре сообщалось, что другие экс-девушки Хойби публично обвинили его в аналогичных попытках насилия. А Ребекка Хелберг якобы забрала заявление из полиции и вернулась к парню.

Мариус Хойби и Ребекка Хелберг

Теперь полиция Осло подтвердила, что Мариуса снова задержали и отпустили с новыми обвинениями, пишет express.co.uk со ссылкой на EFE.

В прошлый раз сообщалось, что Хойби провел более 30 часов под стражей после задержания. Позже норвежская пресса писала, что его мать кронпринцесса Метте-Марит пыталась связаться с пострадавшей, чтобы договориться с ней. Но официально кронпринцесса инцидент не комментировала. Лишь ее муж кронпринц Хокон, находясь на Олмпийских играх в Париже коротко прокомментировал инцидент, заявив, что это серьезное дело, когда полиция вовлечена в него таким образом, и он не может вдаваться в его подробности.

Мариус Борг Хейбю - сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

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