Сына кронпринцессы Метте-Марит снова обвинили в насилии: что известно

Появилась информация о том, что Мариус снова был арестован и в этот раз его обвиняют в изнасиловании. По данным издания politiet.no Мариус совершил насилие над девушкой, которая находилась без сознания. Что это за девушка, не сообщается. По данным правоохранительных органов, в момент задержания в крови Хойби были обнаружены следы наркотиков. Сейчас он находится под стражей в норвежской столице.

Мариус Хойби и его мать Метте-Марит / Фото: Getty Images

Недавно мы рассказывали, что Мариуса выселили из королевского дворца в Скаугуме. В сентябре норвежское издание Se og Hør сообщило, что сын Метте-Марит был замешан в ограблении дома пары после того, как устроил там бурную вечеринку.

Напомним, впервые Мариус был арестован и задержан 4 августа 2024 года по подозрению в "физическом и психологическом" нападении на 20-летнюю девушку Ребекку Хелберг, с которой состоял в отношениях. Инцидент произошел в ее квартире, и она же вызвала полицию.

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит никак не комментирует прессе проблемы сына, но, известно, что она общалась с девушкой Мариуса и пыталась решить конфликт.

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