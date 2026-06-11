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Сына кронпринцессы Метте-Марит не выпустили из тюрьмы на фоне ухудшения состояния ее здоровья
Просьбу старшего сына кронпринцессы Метте-Марит — Мариуса Хойби, который находится под стражей, отпустить его временно домой из-за ухудшения состояния здоровья его матери, не удовлетворили.
Мариус, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, в настоящее время находится под стражей в ожидании вердикта и приговора по 40 обвинениям, включая изнасилование и жестокое обращение с женщинами.
Ранее на этой неделе Окружной суд Осло первоначально постановил, что Хойби может быть освобожден по гуманным соображениям, из-за того, что его мать — кронпринцесса Метте-Марит нуждается в срочной пересадке легких, но прокуратура обжаловала это решение, сообщает журнал Hello!.
На сегодня известно, что Мариус Хойби останется в тюрьме после решающего решения Апелляционного суда Боргартинга, несмотря на ухудшение здоровья его матери.
Отмена решения вызвала разочарование у юридической команды Хойби. «Мы очень, очень разочарованы и считаем это решение практически непостижимым», — заявила адвокат защиты Эллен Холагер Анденес норвежскому телеканалу NRK.
Она добавила, что, тем не менее, они решили не подавать апелляцию в Верховный суд.
На прошлой неделе Мариус заявил в окружном суде Осло: «Находиться под стражей, зная, что моя мама так больна, невыносимо».
У Метте-Марит, которая родила Мариуса еще до встречи со своим королевским мужем принцем Хоконом, в 2018 году была диагностирована редкая форма легочного фиброза, вызывающая затруднения дыхания, из-за чего ей неоднократно приходилось брать больничный или сокращать свои официальные обязанности. Недавно королевский дворец сообщил, что принцесса находится в очереди на пересадку легких.
Ее дочь принцесса Ингрид Александра досрочно завершила учебу в Австралии и прибыла в Осло, чтобы быть рядом с матерью.