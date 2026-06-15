Сына кронпринцессы Метте-Марит приговорили к тюремному заключению, и срок шокирует

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

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Старший сын кронпринцессы Метте-Марит приговорен к четырем годам тюремного заключения за два изнасилования и нападение на свою бывшую девушку Нору Хаукланд, а также за другие преступления, в некоторых из которых он признался.

Сегодня в 8:30 утра в зале суда № 250 Дворца правосудия Осло состоялось слушание, на котором судья Йон Свердруп Эфьестад зачитал долгожданный приговор. Подсудимый Мариус отсутствовал, но узнал о своем тюремном приговоре в прямом эфире, участвуя в заседании по видеоконференции из тюрьмы, где он содержался с момента начала судебного процесса в феврале прошлого года, пишет vanitatis.

Мариус Хойби / © Getty Images

По словам его адвокатов, это отсутствие связано исключительно со здоровьем, поскольку следует помнить, что всего несколько дней назад он находился в больнице, а причины его госпитализации до сих пор неизвестны.

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Хотя приговор может быть обжалован, он, безусловно, не соответствует ожиданиям ни самого Мариуса, ни его адвокатов. По его словам, за преступления, в которых он признался на суде, ему грозило полтора года тюремного заключения, что намного меньше четырех лет, указанных судьей в приговоре.

Таким образом, Мариусу предъявлено обвинение в двух изнасилованиях, которые судья считает абсолютно доказанными, в то время как по двум другим обвинениям он оправдан, поскольку судья не нашел убедительных доказательств и счел показания двух молодых женщин, подавших заявления, недостаточно обоснованными. Следовательно, ему не придется выплачивать компенсацию этим двум женщинам, хотя он должен будет выплатить компенсацию двум жертвам доказанных изнасилований.

Помимо этих двух изнасилований, Мариус Борг был признан виновным в нападении на свою бывшую девушку Нору Хаукленд, а также в применении насилия в отношении другой потерпевшей, личность которой держится в секрете в целях ее безопасности.

В приговор также включены преступления, в которых Мариус Хойби признался во время судебного разбирательства, на первом зачитывании обвинений, такие как безрассудное поведение, многочисленные нарушения различных вынесенных запретительных приказов, незаконный оборот наркотиков, превышение скорости и отсутствие водительских прав, а также действия сексуального характера и другие.

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Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Отметим, ранее сообщалось, что Окружной суд Осло первоначально постановил, что Хойби может быть освобожден по гуманным соображениям, из-за того, что его мать — кронпринцесса Метте-Марит нуждается в срочной пересадке легких, но прокуратура обжаловала это решение.

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