Сына кронпринцессы Метте-Марит выпустили из тюрьмы: что известно

Мариус Хойби / © Getty Images

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Издание VG сообщило, что 29-летний сын норвежской кронпринцессы будет переведен из тюрьмы под домашний арест с электронным мониторингом на следующие четыре недели, пока он обжалует свой приговор.

Норвежское издание сообщило, что Мариус остановится в доме недалеко от Скаугума, королевской резиденции его матери и отчима, наследного принца Хокона, в Аскере.

Принцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Глава отдела коммуникаций королевского дома Гури Варпе сообщила изданию Nettavisen что семья надеется поддержать своего сына во время его пребывания под стражей.

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«Наследный принц и принцесса желают оказать ему помощь на том этапе, на котором он сейчас находится», — сказал Варпе.

Мариус — сын Метте-Марит от отношений, которые начались до ее замужества в 2001 году с наследным принцем Хоконом, наследником норвежского престола, и Мариус не выполняет никаких должностных обязанностей в королевской семье.

Мариус Хойби / © Getty Images

Мариус находится под стражей с начала февраля, когда его арестовали по обвинению в предполагаемом нападении, нарушении судебного запрета и угрозе другому человеку ножом за несколько дней до начала крупного судебного процесса, на котором ему были предъявлены 38 обвинений в предполагаемом сексуальном насилии и нападении. Позже мужчина был приговорен к четырем годам лишения свободы.

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