Сына кронпринцессы Метте-Марит выпустили из тюрьмы навестить мать, которой сделали пересадку легких

Мариус Хойби / © Getty Images

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Эта операция объясняет недавнюю перестройку графика кронпринца Хокона, чтобы он мог оставаться рядом с ней. Отделения пульмонологии и торакальной хирургии больницы подтвердили, что операция прошла без осложнений и что принцесса останется в больнице на несколько недель для корректировки приема лекарств, предотвращения возможных осложнений и начала реабилитации.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Ухудшение здоровья принцессы Метте-Марит в прошлом месяце вызвало опасения, совпав с вынесением приговора ее сыну, Мариусу, который был приговорен к четырем годам тюремного заключения за два изнасилования и нападение на свою бывшую девушку Нору Хаукленд, а также за другие преступления, в некоторых из которых он признался.

Мариус Хойби / © Getty Images

Сразу после объявления приговора, хотя он еще не окончательный, молодой человек попросил освободить его, чтобы он мог быть со своей матерью.

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Однако, несмотря на то, что судья отклонил его просьбу, Мариусу разрешили навестить свою мать. По данным газеты Se og Hør, Мариус смог навестить свою мать в Национальной больнице Осло. Мариус Хойби зашел в Риксхоспиталет через боковой вход, чтобы избежать фотографов и остаться незамеченным. Эта стратегия хорошо знакома семье: много лет назад Метте-Марит сама покинула больницу через заднюю дверь после рождения принца Сверре Магнуса.

Принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус / © Getty Images

Благодаря этому визиту Метте-Марит смогла воссоединить своих троих детей в один из самых трудных периодов своей жизни. Принцесса Ингрид Александра временно прервала свое пребывание в Австралии и попросила о переводе в другой ВУЗ, чтобы вернуться в Норвегию и быть рядом с матерью на протяжении всего этого периода ее восстановления. Рядом с Метте-Марит находится и ее младший сын принц Сверре Магнус.

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