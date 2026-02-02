Сына кронприцнессы Метте-Марит арестовали за день до начала судебного заседания: что опять произошло

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом / © Getty Images

Реклама

Но всего за день до начала судебного процесса, на котором его обвиняют в 38 преступлениях, включая изнасилование нескольких девочек и домашнее насилие, молодой человек был арестован и обвинен в нападении, угрозах ножом и нарушении судебного запрета.

Мариуса арестовали в воскресенье вечером, как сообщил в пресс-релизе адвокат полиции Андреас Крушевски. Между тем, адвокат старшего сына Метте-Марит отказалась от комментариев для СМИ, заявив, что ей нечего сказать, пишет vanitatis.

Мариус Хойби / © Getty Images

Новость о повторном аресте Мариуса Борга пришла в самое неподходящее время. Не только потому, что до начала его суда, на котором ему грозит более пяти лет тюремного заключения, осталось меньше 24 часов, но и из-за скандала, вызванного публикацией Министерством юстиции США многочисленных электронных писем между его матерью кронпринцессой Метте-Марит и Джеффри Эпштейном.

Реклама

Напомним, в прошлую пятницу были опубликованы документы Эпштейна, в которых кронпринцесса Норвегии упоминается также. Переписка по электронной почте между Метте-Марит и американским педофилом ясно свидетельствует о тесной дружбе, но также и о флирте, обмене секретами и интимными подробностями.

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом / © Getty Images

Будущая королева-консорт Норвегии уже выступила с официальным заявлением и назвала дружбу с Эпштейном «неловкой».

Ранее ее муж кронпринц Хокон заявлял, что ни он, ни Метте-Марит не планируют присутствовать на судебном заседании по делу Мариуса Хойби.