Сыну королевы Елизаветы II вручили юридические документы по иску о сексуальном насилии

Средний сын королевы Елизаветы II получил юридические документы по иску, в котором его обвиняют в сексуальном насилии.

В суд на герцога Йоркского подала гражданка США Вирджиния Джуфре. Она обвиняет принца Эндрю в том, что он трижды сексуально надругался над ней.

Документ, опубликованный в пятницу, показывает, что 27 августа гражданский иск был передан сотруднику полиции, дежурившему у главных ворот Королевской ложи в Большом Виндзорском парке, где проживает принц Эндрю со своей экс-супругой Сарой Йоркской, пишет Hello!.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

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Вирджиния обратилась в суд в день своего 38-летия, 9 августа, и заявила о нанесении побоев и умышленном причинении эмоционального стресса в иске, поданном в федеральный суд. Женщина утверждает, что ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем Эндрю по приказу педофила Джеффри Эпштейна, который, напомним, в 2019 году совершил суицид, находясь в тюремной камере.

"Я нелегко подошла к этому решению. Как мать и жена, моя семья для меня на первом месте. Я знаю, что это действие подвергнет меня дальнейшим нападкам со стороны принца Эндрю и его соратников. Но я знаю, что, если я не буду продолжать эту акцию, я подведу других жертв повсюду", - заявила тогда Вирджиния.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

Герцог Йоркский все отрицает и не желает сотрудничать со следствием. В ноябре 2019 года, сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю, принял решение сложить с себя королевские полномочия. С тех пор он практически не появляется на публике и ведет тихий образ жизни.

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